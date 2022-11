Non solo Cannavaro | un altro Campione del Mondo del 2006 tifa Napoli!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 15 novembre 2022) È appena andata in scena a Roma la terza edizione della Partita della Pace, evento benefico organizzato dopo l’appello del Papa contro la guerra in Ucraina. Alla manifestazione hanno partecipato tante leggende del calcio mondiale, tra i vari anche ildelcon la nazionale allenata azzurra: Simone Perrotta. Ecco quanto dichiarato a SpazioNapoli.it: Simone Perrotta “Maradona? È sempre stato vicino alla gente comune” Su Diego: “Non ho avuto la fortuna di giocarci contro. Ero tifoso del Napoli, sono cresciuto in un piccolo paesino in provincia di Cosenza dove erano tutti tifosi di Juve, Inter e Milan. Mio nonno era napoletano, sono cresciuto nel periodo di Maradona. Ero tifoso del Napoli per andare contro i miei amici, e poi invece mi sono appassionato ed è diventata la mia squadra del cuore”. Ricordo ...