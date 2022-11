“Non ho mai detto di essere gay” | ex protagonista di Amici esce allo scoperto | sta per sposarsi!

Leggi su inews24

(Di martedì 15 novembre 2022) Un bel matrimonio bolle in pentola per un exdidi Maria De Filippi: un lieto fine dopo la tempesta Le nozze sono vicine e uno dei protagonisti delle passate edizioni del talent show ne ha dato l’annuncio con tanto entusiasmo. Nessuno pensava ad un lieto fine così, soprattutto per l’amore sofferto vissuto L'articolo proviene da Inews24.it.