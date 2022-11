Non è Buzzati che andava male a scuola | è la scuola di oggi che fa andare bene tutti

(Di martedì 15 novembre 2022) No, Dinonon. La riesumazione delle sue pagelle dagli archivi del liceo Parini presenta unTraverso Dino che – scrivono i giornali –così così, aveva voti modesti: sette in greco e latino, sei in italiano e matematica. In realtà basta ampliare lo sguardo per scorrere l’elenco dei candidati e accorgersi che (a parte un tal Brambilla che doveva essere insopportabile, con quella sfilza di otto) nel quadro dei voti abbondano i cinque, i quattro, i tre, mentre faccio fatica a scovare un nove e credo che il dieci fosse un numero inesistente. Quindi cent’anni fa una pagella consei e sette era più che dignitosa; era buona, anzi., invece, se Dinoprendesse ...

