Adnkronos

...le "criticità decisionali" di quel setting sanitario In una delle sessioni di apertura di... Sicuramentefaremo il massimo affinchè la lezione imparata durante il COVID.19, rimanga viva e dia ...Al via2022 'Ma non vogliamo guardare indietro, bensì calarci nel presente per puntare all'... in perfetta sintonia con Silvio Brusaferro: 'siamo una società scientifica, ma siamo ormai ... Noi di iCARE: la campagna di comunicazione che mette al centro le persone.