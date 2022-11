No! A Londra nessuno travestito da Vincent Van Gogh ha buttato del minestrone nella sede degli ambientalisti

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Circola sui social lo screenshot di un testo in tedesco dove si sostiene che a«un uomodaVan» sia entrato «di un’organizzazione ambientalista» per gettare delcontro gli «attivisti climatici». Una sorta di vendetta artistica in risposta a quanto avvenuto proprio aad ottobre, dove glilanciarono una zuppa contro il quadro «I girasoli» di Van, ma non si trova alcun riscontro della “notizia” se non tramite quello che sarebbe un meme. Si tratta di una bufala. Per chi ha fretta Non si trova alcun riscontro della fantomatica notizia nei media britannici. Non viene riportato alcun nome della presunta organizzazione ambientalista a ...