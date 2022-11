Adnkronos

... accanto a colossi come Microsoft,e Alibaba, ci sono anche società più piccole interessate a ... che promette di aprire un nuovo capitolo nella storia dell'uomo e della Rete,a entrare nell'...... ha raggiunto la notorietà in tutto il mondo in pochissimo tempo ed èper scalare le ... A ciò hanno contribuito le collaborazioni con brand come, Dior, Porsche, Tiffany e British Airways. ... Nike pronta al lancio di una nuova collezione NFT (Adnkronos) - Sulla scia del grande successo di pubblico riscosso dalla partnership di alcuni mesi fa con Roblox, Nike, colosso statunitense dello sportswear, è pronta a lanciare la sua piattaforma di ...RedBird Capital Partners è pronta al lancio di un nuovo fondo per lo sport da 1 ... e una partnership con Epic Games e Nike per acquisire una partecipazione in SpringHill, la società di produzione ...