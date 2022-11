Neymar show | stop al volo da 35 metri d'altezza VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Il pallone cade al cielo, a 35 metri d'altezza.riesce nell'impresa di stopparlo incredibilmenteDietro al tridente delle meraviglie Messi - Mbappé -c'è il terzetto composto da Sanches, Fabian Ruiz e Vitinha. Bakhar risponde con un modulo speculare, il 4 - 3 - 3 tradizionale, dimostrando ... Mbappé, Messi e Neymar show: 7-2 al Maccabi. Psg agli ottavi col Benfica Di Lorenzo sogna lo scudetto. Cristante sarà operato alla mano. Rottura totale tra CR7 e lo United. Neymar perde il volo per Torino ...Nem tudo foi só diversão no show que Ludmilla fez na noite de sábado, 12, no Rio. Houve um momento climão quando Gabigol e Rafaella Santos, irmã de Neymar, ...