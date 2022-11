Neonazisti | suprematisti e negazionisti | 4 arresti a Napoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) I quattro farebbero parte dell’associazione neonazista “dell’Ordine di Hagal”, a quanto riporta Repubblica, e sarebbero già arrestati lo scorso anno per “presunti eventi critici dedotti dall’analisi di alcune intercettazioni”. Sarebbe indagato anche un quinto, a Roma, invece, per propaganda e istigazione a delinquere per discriminazione razziale etnica e religiosa. Continuano le indagini in tutta Italia: sono in corso perquisizioni domiciliari e informatiche. Quattrofermati a: continuano le indagini della Digos Photocredit:.repubblica.itSono quattro gli arrestati tra, Caserta e Avellino, il blitz della Digos ha dato i suoi frutti. I quattro sono accusati di associazione terrorista con “matrice neonazista, suprematista e negazionista”, tra loro un cittadino ucraino che complottava ...