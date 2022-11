NBA 2022 2023 | Adebayo e Butler trascinano Miami contro Phoenix | settima vittoria consecutiva per Boston

Leggi su sportface

(Di martedì 15 novembre 2022) I risultati della notte di NBAtra lunedì 14 e martedì 15 novembre.incappa nella seconda sconfitta, cedendo di un solo punto aiHeat, trascinati da Bam(30 punti, 10 rimbalzi) e da giocate come quella di Jimmy, che stoppa l’ultimo tentativo di Devin Booker; finisce 113-112 dopo che i Suns avevano toccato il +13 nell’ultimo quarto. Nella stessa partita, da segnalare il traguardo raggiunto da Kyle Lowry, che con i due tiri dall’arco andati a segno raggiunge le 2.000 triple in carriera, 12esimo all-time in questa classifica guidata da Stephen Curry a 3.182. RISULTATI E CLASSIFICHE A proposito di Curry, Kerr lo fa giocare appena 27 punti (in cui fa in tempo a segnare 16 punti) nella faciledi ...