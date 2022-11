Narnia Terror Night 2022 | la nona edizione il 25 novembre

Leggi su movieplayer

(Di martedì 15 novembre 2022) Al via il countdown per il nuovo appuntamento annuale con il, rassegna a sostegno del cinema horror indipendente italiano curata dal regista Eros Bosi. Si rinnova l'appuntamento con il, rassegna a sostegno del cinema horror indipendente italiano curata da Eros Bosi, regista ternano di film indie horror, e giunta alla. L'appuntamento colè fissato per venerdì 25alle ore 21:00, come di consueto al cinema Mario Monicelli di Narni (Terni), con ingresso al costo di 5 euro. Quest'anno sarà un'speciale perché in apertura alla serata ci sarà un omaggio al film ...