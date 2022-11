Napoli | omicidio Pasquale Apicella | confermate le condanne

(Di martedì 15 novembre 2022) La Corte di Assise di Appello diha confermato leinflitte in primo grado nei confronti dei tre imputati ritenuti responsabili dell’del poliziotto, morto la notte del 27 aprile 2020, a, per impedire la fuga dei tre che poco prima avevano tentato di svaligiare il bancomat di una banca.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

...ha confermato le condanne inflitte in primo grado nei confronti dei tre imputati ritenuti responsabili dell'del poliziotto Pasquale Apicella , morto la notte del 27 aprile 2020, a, ...La Corte di Assise di Appello diha confermato le condanne inflitte in primo grado nei confronti dei tre imputati responsabili dell'del poliziotto Pasquale Apicella, morto la notte del 27 aprile 2020 per impedire la ...Un gruppo di ladri di origine nomade si scagliarono con la loro auto contro la vettura della polizia causando la morte di Pasquale Apicella ...Confermate le condanne ai rapinatori che, durante un inseguimento, travolsero e uccisero il poliziotto Lino Apicella: 26 e 18 anni di carcere ...