Nainggolan risponde alle accuse | «Parlate solo di quello che leggete ma…»

(Di martedì 15 novembre 2022) Radja, svincolato dopo l’esperienza all’Anversa, ha rispostodei tifosi dopo l’espulsione dalla squadra Radja, ormai svincolato dopo l’esperienza all’Anversa, ha rispostodei tifosi dopo l’espulsione dalla squadra. PAROLE – «Jefke Brouwers ha guadagnato di nuovo 5 minuti di popolarità parlando di me. Amico, amico, cos’èdichema le buone azioni che qualcuno compie restano dietro gli schermi chiusi e nessuno può parlare di questo.. e preferisco tenerlo per me.. E poi sto lavorando su beneficenza…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Poisu un possibile ritorno a Roma: " Certamente, di corsa. Roma è stata casa mia. Io mi ...Radja, per esempio, a Cagliari l'ho valorizzato io. Come Giaccherini e Parolo. Diamanti ... Intensità o qualità Bisoli: " L'intensità è la base del calcio ovunque. La qualità deve ... Nainggolan risponde alle accuse: «Nessuno parla mai delle cose buone che faccio» Radja Nainggolan ha così voluto rispondere alle parole di una psicologa dello sport che ha commentato il suo comportamento ...Il presidente dell'Anversa durissimo nei confronti dell'ex Cagliari, Inter e Roma: 'Non vive come uno sportivo. Lo riacquisterei Certo che no' ...