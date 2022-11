Municipio X | i consiglieri M5S | “Topi nelle scuole | manca l’appalto di derattizzazione”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 novembre 2022) “Ci sono giunte lamentele da genitori per la presenza difrequentate dai propri figli e va da sé che ciò possa essere motivo di serissima apprensione. I genitori hanno saputo dal dirigente scolastico non solo del problema, ma anche dell’assenza di interessamento concreto da parte dell’amministrazione municipale, al punto che pensavano di risolvere autonomamente, senza l’aiuto del. In accordo con i genitori, abbiamo chiarito con l’Assessore alla scuola: ha confermato quanto già detto dal dirigente scolastico, in altre parole, non è stato preparato alcun appalto. Nel tentativo forse di rassicurare, ha aggiunto che avrebbe sollecitato gli uffici preposti a provvedere al riguardo. Gentile Assessora, il problema non è tranquillizzare: in bilancio sono stati stanziati fondi per la ...