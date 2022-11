Morta Alice Manfrini | la tiktoker che raccontava il cancro | «La diagnosi? Ritardata per il Covid»

(Di martedì 15 novembre 2022) Aveva 24 anni. Aveva scoperto di avere il sarcoma di Ewing durante la pandemia ma era riuscita comunque a laurearsi in economia e a iscriversi a un master

Aveva solo 24 anni Alice Manfrini, giovane bolognese morta pochi giorni fa a causa di un tumore alle ossa, il sarcoma di Ewing, diagnosticato a febbraio 2021. "Non ci sono fiori senza pioggia", scriveva nella sua biografia. Giovane e piena di vita, durante il lockdown aveva scoperto di avere un cancro e aveva deciso di raccontare la sua malattia su TikTok.