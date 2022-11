Montesano | parla l’avvocato | “Simbolo X Mas esposto anche davanti a Napolitano”

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non ho ancora tutti i gli elementi per inquadrare compiutamente la situazione che è stata sottoposta al mio esame da Enrico. Ma un documento fotografico diffuso da una agenzia stampa poche ore fa mi induce ad una riflessione significativa che credo non possa essere contestata”. Comincia così la dichiarazione chedi Enrico, Giorgio Assumma, affida all’Adnkronos spiegando le ragioni principali sulle quali impronterà la difesa del suo assistito in seguito all’espulsione dell’attore dalla trasmissione ‘Ballando con le Stelle’ per aver indossato, durante le prove, una maglietta con ildella X Flottiglia Mas. “Nel documento fotografico -spiegaAssumma- è effigiato l’allora Presidente della Repubblicaaffiancato dai ...

l'avvocato Giorgio Assumma, legale di , il cantante espulso per decisione della Rai da dopo ...per inquadrare compiutamente la situazione che è stata sottoposta al mio esame da Enrico. ...In una intervistail manager di Enricoe spiega perchè l'attore ha indossato quella maglietta a Ballando con le ...Montesano squalifica da Ballando con le stelle per aver indossato una maglietta della X Mas. Parla l'avvocato Assumma.Parla l'avvocato Giorgio Assumma, legale di Enrico Montesano, il cantante espulso per decisione della Rai da Ballando con le stelle dopo aver indossato, durante le prove, una maglietta con ...