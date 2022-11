ilGiornale.it

Fiorellomezzi termini. Il popolare conduttore e showman è entrato a gamba tesa sugli imminentiin Qatar, che inizieranno domenica prossima, criticando pesantemente anche la Rai che manderà in ...... perchè per un mese ci saranno iin Qatar e, a seguire le vacanze di Natale. L'amore fra ... Diletta Leotta e Loris Karius vivono il loro amore alla luce del solenascondersi . Diletta ... Mondiali senza gli azzurri: per chi faranno il tifo gli italiani Senza sfiorarsi, probabilmente. Per la serie “voglio sentire il profumo sabbioso del Mondiale”, il Milan dal 10 al 20 dicembre andrà in ritiro a Dubai. Da definire due amichevoli lussuose, contro ...«We’re Smart Green Guide», nella lista dei ristoranti più attenti all’uso dei vegetali nei piatti riconfermato il ristorante guidato dallo chef Fabio Ingallinera. Al terzo posto della top 100 «Piazza ...