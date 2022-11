Mondiali | Reja | ' Italia fuori? Ha fatto bene Mancini a restare'

Senza la possibilità di competere ai, gli Azzurri si preparano per affrontare domani in amichevole l'Albania allenata da Edy. Ed è proprio per parlare di questo match che il ct Roberto ...Commenta per primo Edy, ct dell' Albania , presenta in conferenza stampa la sfida amichevole con l'Italia: le sue ... L'Italia senza dueè tosta, per 12 anni non vedremo il Mondiale'. ...Albania, le parole di Edy Reja alla vigilia: "Spero in un 4-4. Italia niente Mondiali Il problema è che ci sono troppi stranieri" ...Il ct in conferenza: "L'Italia fuori dai Mondiali è una delusione, ma meno male che Mancini ha deciso di restare" ...