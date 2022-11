Mondiali Qatar 2022 | i convocati dell’Ecuador | assente Carrillo dopo il caso passaporto

(Di martedì 15 novembre 2022) L’Ecuador ha diramato la lista dei giocatori che saranno a disposizione del ct Gustavo Alfaro aidi, chiudendo quindi il cerchio delle 32 squadre.il “”, non ci sarà Byron Castillo, il difensore del Leon nato in Colombia al centro di una discussa diatriba in Cile e Perù, tanto che la Federcalcio sudamericana venne multata, oltre al fatto che la Nazionale avrà una penalizzazione in classifica nelle prossime qualificazioni. Ecco quindi la lista completa. Portieri: Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galindez (Aucas), Moisés Ramírez (Independiente del Valle). Difensori: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (San Paolo), Pervis Esupiñán (Brighton), Angelo Preciado (Gent), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle ...

Il Mondiale di calcio che scatta in, dal 20 novembre al 18 dicembre, un periodo totalmente ... Due fenomeni planetari, capaci di vincere tutto a livello di club, tra Champions League,per ...Così il presidente della Fifa, Gianni Infantino, nel suo intervento al G20 di Bali auspica una sospensione dell'attività bellica in Ucraina per tutta la durata deidi calcio in. "Non ...Il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski ha detto addio al torneo in Qatar con la sua Polonia: colpa di un bruttissimo incidente rimediato nel corso della gara Verona-Spezia in seguito a uno ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...