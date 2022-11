Mondiali calcio | con Tivùsat tutto il bello del 4K

Questa volta però, le autorità si sono mosse ancora prima deld'inizio inaugurale dei, cercando di dare una parvenza di normalità a quella che di fatto è una delle più grandi vergogne ...Dal 21 novembre al 18 dicembre la 22esima edizione deidivedrà la tv satellitare assoluta protagonista di "Qatar 22". 56 partite fruibili in 4K, "un'esperienza sensoriale per lo ...Il Mondiale in Qatar è ormai alle porte. Nelle ultime ore tutte le 32 Nazionali hanno diramato la lista dei convocati, ma non bisogna dimenticare anche chi il Mondiale lo guarderà da casa. Da ...Mancano pochi giorni al calcio d’inizio della gara inaugurale dei Mondiali del Qatar. Domenica prossima la squadra del Paese organizzatore giocherà contro l’Ecuador, alle ore 17 italiane. Tutte le naz ...