“Missili ucraina” L' analista non ha dubbi | la verità sui razzi in Polonia

(Di martedì 15 novembre 2022) Duesono caduti sul villaggio di Przewodow in, vicino al confine con l', causando due vittime. Secondo fonti di intelligence degli Usa isarebbero di provenienza russa, una ricostruzione che rischierebbe di scatenare un conflitto tra la Nato e la Russia. Ma l'account Twitter “Ukraine Weapons Tracker” che si occupa di debunking e monitoraggio dell'utilizzo di materiale bellico durante la guerra indà un'altra versione dei fatti. “Quindi cosa si è schiantato oggi nel villaggio di Przewodów, in? Abbiamo - scrivono sul noto social network corredando il tutto con alcune immagini - analizzato le foto disponibili dei frammenti e siamo giunti alla chiara conclusione che appartengono al motore 48D6 del missile serie 5V55 del sistema S-300 ...

La polizia polacca e i vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo delle esplosioni a Przewodow, vicino al confine dell'. Qui,russi sarebbero caduti uccidendo due persone.Un'esplosione ha avuto luogo Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera. Due persone hanno perso la vita. Secondo la Bild si tratterebbe di due razzi russi caduti ...volta che...L'esercito polacco è stato posto in stato di allerta: lo ha riferito Piotr Miller, il portavoce del governo, dopo la riunione del Comitato per la sicurezza riunitosi stasera a Varsavia. Miller conferm ...Due missili russi sarebbero caduti in territorio polacco. Gli Usa: "Difenderemo ogni centimetro della Nato". L'ipotesi dei media polacchi: "Si tratta di resti di un missile russo fatto esplodere dagli ...