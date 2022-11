Missili sulla Polonia Riunione Nato di emergenza | si discute sulla dinamica

(Di martedì 15 novembre 2022) *Aggiornamento – Con il passare delle ore, si delinea uno scenario più chiaro. Le ultime notizie dell’Associated Press parlano di un missile della contraerea ucraina, forse un S-300, che nel tentativo di intercettare tra le decine dirussi che stavano piovendo sull’Ucraina, è andato fuori strada ed è caduto in territorio polacco. Joe Biden ha affermato che è “improbabile” che il missile sia partito dai russi, anche se non ha specificato se si intende dal territorio russo o dalle forze russe presenti in Ucraina. Il ministero degli Esteri polacco ha prima parlato di “missile russo”, il presidente Duda ha poi precisato: “E’ molto probabilmente un missile di fabbricazione russa”, cosa che non esclude l’appartenenza all’arsenale ucraino. Laha convocato unadia Bruxelles per ...

Per Mosca è una provocazione. L'ipotesi: i resti di razzi abbattuti da Kiev, che nega siano sue armi. Varsavia prepara l'esercito e convoca d'urgenza il comitato di sicurezza. L'Ungheria fa ...Ecco il momento in cui il missile colpisce la fattoria di Przewodów, villaggio della Polonia a pochi km dal confine con l'Ucraina. Il missile ha colpito e distrutto una sorta di granaio dove erano ...Vladimir Putin non è andato al G20 di Bali. Si è però fatto sentire con l’unica voce che pare gli sia rimasta: un barrage di almeno novanta missili sull’Ucraina. Due dei quali potrebbero essere caduti ...Non sono ancora le 16 di ieri pomeriggio quando un’esplosione in un impianto di essiccazione di cereali a Przewodów, nel distretto di Hrubieszów, in territorio polacco, al ...