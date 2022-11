Missili russi sulla Polonia Varsavia potrebbe attivare la Nato

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Duesospettati di essere stati lanciati dalle forze russe sono atterrati nella polacca di confine Przewodów, uccidendo due persone. È quanto sembra essere accaduto in queste ore lungo il confine sudorientale della. Il presidente del Consiglio del Paese, Mateusz Morawiecki, ha convocato d’urgenza il Comitato del Consiglio dei Ministri per la sicurezza nazionale e gli affari di Difesa, composto dai capi dei ministeri della Difesa, degli Interni, della Giustizia e degli Esteri e dal coordire dei servizi di Intelligence deputato a preparare e coordinare le decisioni in materia di sicurezza nazionale e difesa. Una decisione dovuta, orientata ad avere innanzitutto conferma dell’accaduto e predisporre le contromisure. Se venisse confermato, sarebbe un evento di enorme portata, trattandosi – anche nell’ipotesi di un ...