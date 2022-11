Missili russi sulla Nato Il mondo trema | Zelensky | “Fermiamo Putin”

(Di martedì 15 novembre 2022) L’attacco al territorio dellaè “un’escalation molto significativa” ed “è necessario agire”, lo ha detto ha caldo il presidente ucraino Volodymyrdopo che due(o resti di) sono caduti in territorio polacco facendo due vittime. “Oggi laa ha effettuato un altro massiccio attaccostico nei confronti dell’Ucraina con un totale di 90”. Lo ha affermato, nel consueto video messaggio della sera pubblicato su Telegram.ha aggiunto che i bombardamentihanno colpito “sistemi di alimentazione, imprese, edifici residenziali”. “Il terrore non si limita ai nostri confini nazionali....

"Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta diin Polonia . Al momento, non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando", ha dichiarato il portavoce ...l sito dell'esplosione sembra essere localizzato a pochi chilometri dal confine ucraino, vicino alla città polacca di Przewodów, nella provincia di Lublino. Per la prima volta dall'inizio del ...Di Redazione Online Dei missili — o forse i resti di un missile — sono caduti in Polonia, vicino al confine con l’Ucraina, uccidendo due persone: secondo fonti statunitensi si tratta… Leggi ...La mancanza di energia elettrica ha costretto l'Ucraina a sospendere il trasferimento di petrolio russo attraverso il suo territorio verso l'Europa. Kiev ha comunicato all'operatore ...