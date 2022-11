Missili russi sul villaggio polacco | 2 morti Tam tam impazzito | Ora Articolo 5 Nato

(Di martedì 15 novembre 2022) Duesarebbero caduti neldi Przewodow, sul confine con l'Ucraina. I medi locali parlano di silos per il grano colpiti e di due persone morte. Il premierMorawiecki avrebbe convocato una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza di Varsavia. Per ora mancano conferme ufficiali, ma il tam tam su Twitter di varie fonti di informazione filo-ucraine e polacche è già partito. Se il fatto fosse confermato, rappresenterebbe un precedente pericolosissimo nella guerra d'Ucraina, con un Paese membro dellacolpito per la prima volta da Mosca sul proprio territorio. A quel punto ogni escalation diplomatico-militare non potrebbe più venire esclusa, nemmeno il ricorso all'5, che imporrebbe l'aiuto militare dei paesi membri ...

Il portavoce del comando dell'Aeronautica Militare delle Forze Armate ucraine, Yuriy Ignat ha reso noto che oggi, 15 novembre, gli invasorihanno lanciato più di centocontro l'Ucraina, superando così il massiccio attacco missilistico del 10 ottobre, quando gli invasori lanciarono 84contro l'Ucraina. Lo scrive l'...Oltre 100sono piovuti su diverse regioni dell'Ucraina, danneggiando gravemente la rete elettrica e colpendo edifici residenziali di Kiev, uccidendo almeno una persona, come ha confermato il ...Il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, ha espresso «la forte condanna degli Stati Uniti dei nuovi attacchi missilistici russi in Ucraina ...(Teleborsa) - Almeno una persona è morta in seguito agli attacchi missilistici russi su un edificio residenziale di Kiev. In base a quanto riferito dalle autorità dell'Ucraina i missili ...