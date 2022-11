Missili russi | governo polacco riunito

(Di martedì 15 novembre 2022) La riunione del Comitato di sicurezzacon il presidente Andrzej Duda e il premier Mateusz Morawiecki è in corso. Alle 21 è stata convocata anche una riunione urgente dell’esecutivo di Varsavia. Lo riferiscono i media polacchi dopo che duesono caduti sul territorio della Polonia al confine con l’Ucraina uccidendo due persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

