Missili russi contro la Polonia? Cosa significa | Caracciolo | parole reggelanti | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022)c'è dietro i duepiovuti su un villaggio polacco al confine con l'Ucraina che hanno provocato la morte di due contadini? Un incidente balistico, dettato dalla "inettitudine delle forze armate" di Mosca, spiega Lucio, direttore di Limes, in studio da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Oppure un frammento di missile russo disintegrato dalla contraerea ucraina e caduto sciaguratamente sul territorio della, membro della Nato. Oppure, terza e ultima ipotesi, un messaggio para-mafioso, un avvertimento lanciato all'Occidente da chi, a Mosca, non vede di buon occhio le trattative per una tregua in corso al G20 di Bali. Dal Cremlino, nel frattempo, parlano di "provocazione" e negano con forza lo scenario di un attacco deliberato sul territorio polacco. ...