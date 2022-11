Missili russi colpiscono la Polonia; due morti Tensione alle stelle nel mondo

(Di martedì 15 novembre 2022) Dueche standonotizie non ancora confermate sarebberosono caduti nel territorio della, precisamente a Przewodow, un villaggio che si trova al confine con l'Ucraina. Ihanno centrato una sorta di granaio dove vengono messi i cereali uccidendo però due persone. Il bilancio è stato confermato dai Vigili del Fuoco locali che si sono recati sul posto. Il governo polacco ha quindi immediatamente convocato il Consiglio di sicurezza e di difesa. Stessa decisione è stata presa dall'Ungheria e dalla Lituania. In tutti i paesi a ridosso dell'Ucraina e dellaa laè altissima. (google maps) Il Pentagono ha immediatamente convocato i propri vertici. In un primo contatto con la stampa la difesa Usa conferma le ...

Il Pentagono ha dichiarato di non poter ancora confermare l'ipotesi dei due missili caduti in Polonia. "Siamo a conoscenza dei resoconti della stampa secondo cui due missili hanno colpito una località all'interno della Polonia, vicino al confine con l'Ucraina " ha ..."Siamo al corrente delle notizie di stampa sulla caduta di missili in Polonia . Al momento, non abbiamo altre informazioni che possano confermarle. Stiamo indagando", ha dichiarato il portavoce ...Secondo fonti di intelligence americane due missili russi sono caduti nel territorio della Polonia, paese membro della Nato, uccidendo due persone. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated ...