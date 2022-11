Missili in Polonia | Mosca smentisce | «Non sono nostri | provocazione» Il governo di Varsavia mette in massima allerta l’esercito polacco

Leggi su open.online

(Di martedì 15 novembre 2022) Uno o piùsarebbero caduti su Przewodów, un villaggioal confine con l’Ucraina, uccidendo due persone. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un missile russo o da uno della contraerea ucraina.nega il proprio coinvolgimento e attacca: «Unaper arrivare a un’escalation». Anche da Kiev, in serata, è arrivata la smentita di un possibile coinvolgimento delle truppe ucraine. Il primo ministro della, Mateusz Morawiecki, ha convocato d’urgenza il comitato per la Sicurezza nazionale e gli Affari della Difesa, come ha confermato in un tweet Piotr Müller, segretario di Stato e portavoce del. In serata si è svolto un vertice governativo d’emergenza, al termine del quale è stato annunciato che domani, 16 novembre, alle ore 12.00 ...