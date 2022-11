Missili colpiscono la Polonia; due morti Tensione alle stelle nel mondo

Leggi su panorama

(Di martedì 15 novembre 2022) Dueche standonotizie non ancora confermate sarebbero russi sono caduti nel territorio della, precisamente a Przewodow, un villaggio che si trova al confine con l'Ucraina. Ihanno centrato una sorta di granaio dove vengono messi i cereali uccidendo però due persone. Il bilancio è stato confermato dai Vigili del Fuoco locali che si sono recati sul posto. Il governo polacco ha quindi immediatamente convocato il Consiglio di sicurezza e di difesa. Stessa decisione è stata presa dall'Ungheria e dalla Lituania. In tutti i paesi a ridosso dell'Ucraina e della Russia laè altissima. (google maps) Il Pentagono ha immediatamente convocato i propri vertici. In un primo contatto con la stampa la difesa Usa conferma le esplosioni ma «non è in grado di stabilire al ...