Missili caduti in Polonia | Russia | “Non sono nostri” Ultime news | la diretta

(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – Dueavrebbero raggiunto la, colpendo la località di Przewodów, vicino il confine con l’Ucraina, durante l’attaccostico lanciato oggi dallacontro l’Ucraina. Lo riporta il sito di Radio Zet che cita fonti non ufficiali che parlano di due persone rimaste uccise daiche avrebbero colpito un deposito per i cereali. Mariusz Gierszewski, il giornalista della radio polacca che per primo ha dato la notizia, ora su Twitter precisa che a colpire la fattoria polacca vicino al confine ucraino sarebbero stati i rottami da un missile russo colpito dalla contraerea ucraina. “Le mie fonti nei servizi di emergenza dicono che quello che ha colpito Przewodówstati molto probabilmente i resti di un missile abbattuto dalle forze armate ucraine”, ...

Dueche stando alle notizie non ancora confermate sarebbero russi sononel territorio della Polonia, precisamente a Przewodow, un villaggio che si trova al confine con l'Ucraina. I...Dueche stando alle notizie non ancora confermate sarebbero russi sononel territorio della Polonia, precisamente a Przewodow, un villaggio che si trova al confine con l'Ucraina. I...L'articolo 5 del Trattato dell'Alleanza atlantica prevede la legittimazione dell'uso della forza in caso di attacco contro uno dei Paesi membri, poiché considerato come un attacco diretto contro tutte ...Guerra Due missili russi caduti in territorio polacco, per Mosca è solo una provocazione: "Nessun attacco" Pentagono: "Gli Usa difenderanno ogni centimetro della Nato". Media polacchi: "Probabile si t ...