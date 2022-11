Missili caduti in Polonia | la Nato può intervenire? Ecco cosa dice l' articolo 5 del Trattato

Allerta massima anche alla Farnesina leggi anche G20 Bali, Macron: "Discuteremo deiin Polonia". DIRETTA Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, appena rientrato da Bruxelles, si è ...Leggi Anche Da Kiev a Leopoli a Kharkiv, centosull'Ucraina - Radio 'Zet' e gli Usa: due sonoanche in territorio polacco, 2 morti Zelensky: 'Escalation significativa, uno schiaffo al ...Vladimir Putin non è andato al G20 di Bali. Si è però fatto sentire con l’unica voce che pare gli sia rimasta: un barrage di almeno novanta missili sull’Ucraina. Due dei quali potrebbero essere caduti ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...