Milinkovic-Juve | nuovo annuncio | “100 milioni”

La concorrenza è avvertita, laallegriana capace di vincere lo scudetto 201 - 2016 con un ... Lazio: il Sarrismo paga ma la rosa non basta L'incognita- Savic La Lazio al secondo anno di ...... "Contano i soldi, portino almeno 100 milioni" Il presidente Lotito avrebbe subito fatto chiarezza sulla situazione legata a- Savic, dopo quanto successo inLazio, con gli applausi ...Deludente Milinkovic ieri allo Stadium. Contro la Juventus il centrocampista della Lazio non solo non ha brillato, ma ha anche grosse responsabilità sul gol che ha sbloccato… Leggi ...Il patron della Lazio replica duramente agli applausi che lo Juventus Stadium ha riservato al centrocampista serbo dopo l’ultima di campionato e fissa il prezzo di vendita.