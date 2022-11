Milan | Maldini | “Che sfide alla Dubai Super Cup Ci serviranno”

Ilsfiderà l'Arsenal e il Liverpool a dicembre nella Dubai Super Cup. Sono questi i test di lusso ... Saranno sfide importanti - spiega il direttore dell'area tecnica Paolo- e interessanti ...Se contiamo, tra rientranti e giocatori utilizzati poco o niente ila gennaio potrà contare praticamente su una nuova squadra. Per questo motivo, conoscendo, è inutile ipotizzare grandi ...Ovviamente il Milan non sfuggirà alle logiche di mercato. Alle voci, alle trattative e agli scenari. Ma questo non significa che tutto questo bailamme si concretizzerà in vere e proprie operazioni. La ...Il Milan a dicembre affronterà Arsenal e Liverpool durante la Dubai Super Cup 2022, un torneo amichevole che avrà luogo durante il Mondiale in Qatar. Le ...