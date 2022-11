Milan | Gazzetta | “Pioli e le sue grandi armi per volare”

Leggi su seriea24

(Di martedì 15 novembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraè stata davvero costruita per vincere ed essere longeva nel tempo. “Giovani e no Il resto è lavoro in campo e sulla testa. Prima la testa, che conta di più.non deve allenare la voglia di vincere – la squadra lotta… e lotta insieme – ma proverà a ritrovare la continuità e la brillantezza in trasferta: il, lontano da San Siro, ha deluso a Reggio Emilia, a Londra, a Cremona. Ecco, l’ultima trasferta è una partita chenon vuole rivedere: tra le serate negative della stagione, è stata forse la peggiore. Con i calciatori presenti aello, tutto questo sarà più facile. Il gruppo dei non convocati si ritroverà a inizio dicembre e poco più tardi si aggiungeranno gli ...