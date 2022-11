Migranti | Weber accusa Francia e Germania | altro che Italia isolata

(Di martedì 15 novembre 2022) Zuppa di Porro. Tutti i commnenti sulla telefonata Mattarella-Macron: per fortuna che c’è il Qurinale, dicono tutti. Tranne la Verità che parla di tentativo di commissariamento della Meloni. Rep ci riprova: la Meloni vuole zittire Salvini, ma perchè poi? Il tempo continua giustamente sulla sostanza: restiamo il primo porto di sbarco del’Europa. Fermi tutti sul Corsera, il capo dei popolari tedeschi dice: abbiamo lasciato sola l’. Gramellini copia un tweet su Lavrov dell’ottimo Salvotori e ci fà un rubrichino. Nadia Urbinati scrive: i centri sociali per Piatedosi hanno preso il posto degli ebrei. Pazzesco. Toc toc Segre? Il Folgio accomoda De Bortoli pro Moratti. Bene il Btpe bene la Borsa di Parigi che supera Londra. Biden tre ore con Xi, povero lui. Fabbri spiega tutto sul Giornale.. Amzon licenzia, ma Bezos dona e dunque va ...

e Meloni hanno parlato anche di. Il leader dei popolari si è poi esposto in difesa del governo italiano, ed esibendo la stretta di mano con Tajani (al momento è Forza Italia, a essere ...Vedi Anche, il presidente del Ppe: 'Abbiamo bisogno di una soluzione europea. Italia non sia lasciata sola' Papini ribadisce: ' La cosa più tremenda è il trattato di Dublino , perché ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, le news. Migranti, Tajani a ministri esteri Ue: 'È problema europeo'. LIVE ...Antonio Tajani parla della necessità di "ragionevolezza e buon senso" per ricomporre la crisi con la Francia sui migranti ...