Migranti | Quartapelle Pd | ' così il governo isola l' Italia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Dopo tre settimane diMeloni l'si ritrovata in Europa con unici alleati Malta, Cipro e la Grecia. Un disastro di proporzioni inimmaginabili: pensavamo che si potessero saldare con Polonia e Ungheria, invece neanche quello. Il rischio, ora, è di diventare totalmente ininfluenti e incapaci di difendere gli interessi nazionali". Lo dice Liaa 'Repubblica'. "Draghi aveva portato il nostro Paese al tavolo delle grandi nazioni che guidano l'Europa. Nell'arco di pochi giorni abbiamo aperto una crisi con la Francia, rinsaldato il loro asse con Germania e adesso Meloni dovrà faticare non poco per smentire le prime impressioni sul suoche confermano i peggiori timori delle cancellerie europee", spiega tra l'altro la deputata e responsabile ...