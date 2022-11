(Di martedì 15 novembre 2022) (Adnkronos) – L’elaborazione di undiper le ong in mare in carico a Bruxelles, come ipotizzato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “una. Ma bisogna vedere quale natura gli attribuiamo, perché se resta solo su base negoziale e volontaristica, come quello elaborato da Minniti nel 2017, presenta dei punti deboli sebbene il rifiuto di adesione da parte di ciascuna ongdare luogo a significative conseguenze. Funzionerebbe solo se fosse firmato da tutte le organizzazioni interessate con l’auspicabile coinvolgimento responsabile degli Stati di bandiera. Anche unsiffatto andrebbe inserito in un contesto più ampio, che coinvolga gli stati nell’ottica di una concertazione europea mirata ...

Yahoo Finanza

... non operazioni sistematiche - risponde il- Pertanto sul fronte normativo si soffre ... ma è anche certo che lo sbarco deidovrebbe avvenire nel modo più rapido possibile e ...... non operazioni sistematiche - risponde il- Pertanto sul fronte normativo si soffre ... ma è anche certo che lo sbarco deidovrebbe avvenire nel modo più rapido possibile e ... Migranti, marittimista Zampone: "Codice condotta europeo Potrebbe essere soluzione" (Adnkronos) – L’elaborazione di un codice di condotta europeo per le ong in mare in carico a Bruxelles, come ipotizzato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, “potrebbe essere una soluzione. Ma bi ...(Adnkronos) - Il trattato di Dublino, che impone l'identificazione e l'accoglienza del migrante al paese di primo approdo "ci ha penalizzati fortemente. L’Italia è sola ad affrontare questo fenomeno d ...