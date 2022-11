Migranti | la Francia rinforza i controlli La Caritas | spesso rimandati indietro i minori

(Di martedì 15 novembre 2022) Non solo lahato i, ma “rimandanodeicambiando l'età e questo va contro il trattato di Dublino” È la denuncia del direttore dellaIntemelia, Organizzazione di Volontariato di Ventimiglia, Christian Papini. “Sono pochissimi iin transito a Ventimiglia che vogliono restare in Italia. Quasi tutti mirano alla Germania, alla Svezia e all’Olanda” ha aggiunto Papini ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Leggi Anche, la Ocean Viking è arrivata nel porto di Tolone in. I 230 a bordo saranno redistribuiti tra 9 Paesi Ue Come è stato possibile scendere così in basso Fratelli d'Italia è ...... tra le accuse di scarsa solidarietà lanciate ae Germania e l'idea che per le navi delle ... L'imbarazzo di Tajani, che a Bruxelles si sente dire: "Mai più guasconate sui" Mattarella ...Il capo dello Stato all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria a Varese: sfide come quella della sanità, del ...Se guardiamo ai dati delle richieste di asilo Francia e Germania accolgono molto di più. Le ricollocazioni avvengono di rado e spesso il regolamento di Dublino resta lettera morta ...