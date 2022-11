Migranti | la destra non può fare la “faccia feroce” La sua storia di uomini e donne discriminati lo vieta

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 15 novembre 2022) Tolone è genius loci del governo francese. Come e perché ? Nessuno lo ricorda ? Ma è la città della prigione di Jean Valjean. Una nemesi storico-letteraria ha portato Macron a scegliere la città-simbolo dei “Miserables” di Victor Hugo come destino, oltre che destinazione, deidella Ocean Viking; che è di proprietà della Mediterranee, Ong plurinazionale, ma a guida francese. No, non mi sottraggo ed entro in questo roveto di spine che è la questione deiimmediatamente caduta addosso al governo Meloni. Il quale è tirato da un lato e da quello opposto. Dagli intransigenti che si sentono “traditi”: criticano una pretesa continuità col passato perché tutti ia bordo delle navi approdate in Italia sono fatti scendere a terra. Poi c’è l’altro fronte, la pubblica accusa progressista. A loro non basta: il governo deve ...