Micol gelosa di Tavassi per “colpa” di Oriana | ecco cosa le ha dato fastidio – VIDEO

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo la puntata di ieri,Incorvaia è entrata un po’ in crisi. Nella Casa del Grande Fratello Vip, la presenza di Edoardoper lei è fondamentale e mettere in “piazza” il loro rapporto li ha resi vulnerabili.” dile haDopo la diretta, entrambi hanno parlato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... mandando su tutte le furie Giaele c he si è sentita abbandonata edi Antonino . La ricca ...lui un dialogo più possibile ridotto all'osso e trovando in Casa nuove amicizie come quella con...Flop per lo stesso motivo anche per il terzetto formato da Antonella , Micòl ed Edoardo: la schermitrice èdell'Incorvaia, ex del volto di Forum, questa prova dei risentimenti verso di lui e ... Micol gelosa di Tavassi per "colpa" di Oriana: cosa è successo al GF Vip Vedendo Oriana Marzoli improvvisamente gelosa di Daniele Dal Moro, Giaele De Donà lancia forti provocazioni sulla strategia della venezuelana al Grande Fratello Vip.Risvolti amorosi inaspettati all'interno della casa del GF Vip: Daniele Dal Moro attira l'attenzione di tre bionde concorrenti, tra cui Wilma Goich ...