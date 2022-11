MERCATO MILAN E TOP NEWS – Eranio in esclusiva Leao | parla il papà

Milan News

Fiamminghi amari, sfortunati. Almeno fin qui. Due dei quattro belgi delnon hanno convinto, e il terzo ha giocato giusto una manciata di spezzoni. Mettiamo da parte ...i due volti del...Il, crollato ultimamente e che solo grazie a circostanze fortunate e qualche 'aiutino' ... E mai come quest'anno ildi riparazione potrà offrire opportunità o ricorso a forze fresche per ... Tuttosport - Mercato Milan: a gennaio potrebbe tornare di moda il nome di Ziyech, ma serve l'uscita di... Da speranze di mercato fin qui non ripagate, a infortuni e impieghi a intermittenza, il gruppo di belgi in rossonero non ha dato quanto sperato ...Milan, ci si deve liberare di tre giocatori Milan ... In scadenza, i gialloneri potrebbero anche metterlo sul mercato per non perderlo a 0, e la sua valutazione si aggira sui 30 milioni, un po’ troppo ...