Meno male che ci sono i Mondiali

(Di martedì 15 novembre 2022) I media cavalcano l’onda deidi calcio Les Echos, di Fabio Benedetti Valentini, pag. 25 Nonostante la singolarità di un’edizione in Qatar in autunno, e di fronte a un vento di polemiche in particolare sui diritti umani e sull’impatto ambientale, Idi calcio, che inizieranno il 20 novembre, si preannunciano come uno dei pochi eventi globali che permetteranno ai media – e in particolare alla televisione – di fare il pieno di pubblico e di introiti pubblicitari nell’attuale clima di incertezza economica. I diritti di trasmissione rappresentano più di 2,6 miliardi di dollari di entrate nel 2022 per la Federazione Internazionale di Calcio (FIFA), ovvero il 56% delle sue entrate annuali. Al3 miliardi di persone in tutto il mondo hanno acceso i loro schermi televisivi per guardare la competizione in diretta in ...

Italia Informa

Gli utenti non hanno potuto fare adi commentare il post chiedendo alla Hunziker se avesse ... sto', ha scherzato la showgirl svizzera, incredula dai commenti ricevuti.In ogni caso, è difficile dirlo, anche se quella sconfitta mi ha fatto molto. Per me può ... Quest'anno ho fattotornei, ho persopartite, non so se ne ho vinte di più. Ho fatto un anno ... Italia-Francia: meno male che Sergio c'è... Nonostante la singolarità di un’edizione in Qatar in autunno, e di fronte a un vento di polemiche in particolare sui diritti umani e sull’impatto ambientale, I Mondiali di calcio, che inizieranno il ...Dolci meravigliosi finiti in rovina perché i festeggiati li hanno distrutti per la felicità, perché i camerieri li hanno fatti cadere, o anche perché…troppo belli per essere mangiati ...