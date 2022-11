Meloni al G20 | unica donna premier su 41 partecipanti | “Effetti della guerra sui Paesi più poveri | preoccupati per il Nord Africa”

(Di martedì 15 novembre 2022) Un faccia a faccia di un’ora con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli incontri con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Al G20 di Bali la presidente del Consiglio Giorgia, alla prima uscita internazionale fuori dall’Europa, annoda i fili dei rapporti internazionali. Sul tavolo i dossier più urgenti: l’energia e i migranti, in particolare.al tavolosessione di apertura era l’: in tutto erano 4 le donne su 41(le altre 3 erano la presidenteCommissione Ue Ursula Von der Leyen, la direttrice generale del Fmi Kristalina Georgieva e la direttriceWto, Ngozi ...

a tavolo presidenza con Biden, Xi e Modi Nella seconda sessione plenaria della premier, Giorgia, in quanto presidente di turno uscente del gruppo dei 20, è seduta al tavolo ...Si e' concluso dopo un'ora il colloquio- Biden. Lo hanno indicato fonti di Palazzo Chigi. Per ora non ci sono informazioni sui contenuti.La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa al Vertice dei Capi di Stato e di governo dei Paesi del G20, che si tiene a Bali il 15 e 16 novembre. Nel corso della prima giornata, la ...