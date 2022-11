Meloni al G20 | premier rafforza sua immagine internazionale Guerra Ucraina | Cina e immigrazione | gli incontri con Biden e Erdogan

(Di martedì 15 novembre 2022) Prima missione riuscita. In meno di 24 ore Giorgia, al G20 di Bali, si è accreditata come interlocutore affidabile per i grandi della terra. Del resto quando ieri ha preso posto tra i...

La nota di Palazzo Chigi. 'Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del Vertice dei Paesi delcon il Presidente degli Stati Uniti Joseph R. Biden. Il colloquio si è incentrato sulla solidità dell'...a Bali per ilcon la figlia Ginevra: per la prima volta una bambina nello staff del premieralAl vertice del resto, le donne presenti tra i 41 leader sono pochissime, appena ...C’è un solo capo di governo donna al tavolo del G20: si chiama Giorgia Meloni. È italiana. È, val la pena sottolinearlo, europea. Perché il potere ai vertici del mondo è indiscutibilmente maschio. Non ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...