Mattarella “L' integrazione europea va costruita giorno per giorno”

(Di martedì 15 novembre 2022) VARESE (ITALPRESS) – “Nell'Unionel'vacontinuamente,per, non soltanto perchè tuttora sia incompleta, ma anche perchè mutano le condizioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio, nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria, a Varese.“In Europa ci sono due tipi di Paesi: quelli piccoli e quelli che non sanno ancora di essere piccoli. Richiedonotutte le sfide più importanti che abbiamo di fronte, e nessun Paese, anche il più forte politicamente ed economicamente può affrontarle da solo. Serve un'azione comune azione nell'ambito continentale. Questo è il nostro compito oggi”, ha sottolineato ...

Lo ha detto il presidente Sergioparlando all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria a Varese. "L'va costruita giorno per giorno, con pazienza. ...Il presidente della Repubblica Sergioprende la parola all'inaugurazione del 25esimo anno accademico dell'Università dell'Insubria a Varese per parlare di Europa e di, ...(Agenzia Vista) Varese, 15 novembre 2022 "L'Unione europea, l'integrazione va costruita continuamente, giorno per giorno non soltanto perchè tuttora incompleta ma perchè mutano le condizioni e quindi ...Il futuro del Paese che passa dai giovani, e quello degli Stati attraverso l’integrazione: ha toccato questi due temi la visita varesina del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella martedì in ...