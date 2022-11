Mattarella | La politica estera compete al Governo

(Di martedì 15 novembre 2022) (Agenzia Vista) Varese, 15 novembre 2022 "Cinque anni fa abbiamo ricordato i 60 anni del Trattato di Roma. Si è celebrato a Roma un grande incontro dei Capi di Stato e didei Paesi dell'Unione. Ovviamente era ilpresente perchèallanonal Presidente della Repubblica". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in un passaggio dell'intervento tenuto a Varese in occasione della inaugurazione dell'anno accademico dell'Università dell'Insubria. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

13.40 Colle:"estera non spetta a me" "Nell'Unione europea l'integrazione va costruita continuamente, ... Così il presidente, aprendo l'anno all'Università dell'Insubria a Varese. "...... Anna Maria Bernini, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' dell'Insubria, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. Il Pnrr, ha ...ovviamente era il governo presente perché la politica estera compete al governo e non al presidente della Repubblica". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo ...Il discorso all'inaugurazione dell'Anno accademico dell'Università Insubria. "Dal clima alle migrazioni", dice Mattarella, "all'economia globalizzata, alla transizione digitale: sono tutti impegni che ...