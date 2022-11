sassuolo2000.it - SASSUOLO NOTIZIE - SASSUOLO 2000

Usa, i repubblicani scaricano Trump Mariavigilerà sul Pnrr in Sicilia Il governatore Schifani accelera sui fondi provenienti dall'Europa Bando da 27 milioni per latra Italia ...Tensioni Italia - Francia,fa il paciere Colloquio telefonico con il presidente francese ... Bando da 27 milioni per latra Italia e Francia Lainterregionale tra ... Mattarella “La cooperazione è l'unica via per affermare la pace” ROMA (ITALPRESS) – “A settant’anni dalla nomina di Luigi Sturzo a Senatore a vita, desidero unirmi alle celebrazioni di questa ...(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2022 l Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, ...