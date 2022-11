Mattarella e il discorso sull’Ue | “Ci sono solo Paesi piccoli e Paesi che non sanno di esserlo | le sfide del futuro vanno affrontate insieme”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 novembre 2022) “L’Europa, dopo essere stata per secoli un teatro di guerre fratricide, è diventata un Continente di sviluppo, di progresso e di pace, che deve continuare a trasmettere valori di pace intorno a sè, anche in questo tempo drammaticamente segnato dal ritorno della guerra”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel suo intervento a Varese all’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università Insubria. “Idell’Unionedivisi in due, ie iche non hanno compreso di essereanch’essi, perché di fronte allenessun Paese è in grado di affrontarle da, neppure il più forte economicamente, militarmente o ...