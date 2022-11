Massimo Cellino si dimette da presidente del Brescia

Finisce ufficialmente l'eraa Brescia. Il Presidente ha rassegnato le proprie dimissioni dal club lombardoha rassegnato le proprie dimissioni dal Brescia. L'ormai ex Presidente ha spiegato la propria decisione tramite un comunicato pubblicato sul sito delle Rondinelle. IL COMUNICATO DEL ...ha rotto gli indugi: con un comunicato ufficiale su sito e sui social del club si è dimesso da presidente del Brescia. "Rassegno con effetto immediato le mie dimissioni da Presidente ...La nota ufficiale diramata dal club calcistico. Indagato da due anni per reati fiscali si è visto sequestrare beni per oltre 55 milioni di euro ...Massimo Cellino ha rassegnato le proprie dimissioni dal Brescia. L’ormai ex Presidente ha spiegato la propria decisione tramite un comunicato pubblicato sul sito delle Rondinelle. IL COMUNICATO DEL ...