Martina Hamdy | esce a ballare così | la regina della discoteca

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 15 novembre 2022)è una donna di una bellezza a dir poco travolgente e ri, senza troppi problemi, a lasciare tutti senza fiato. Se vogliamo parlare dinon possiamo non citare, per ovvi motivi, il discorso relativo ai reality dal momento che ha partecipato a due programmi molto seguiti dal pubblico vivendo esperienze completamente diverse. Andiamo a vedere di che programmi si tratta. InstagramNon possiamo non partire dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, terza edizione; il reality più spiato d’Italia, che da settembre ha visto iniziare la settima edizione vip, ha avuto come protagonista anche. L’esperienza non si può certo definire negativa con la ragazza rimasta all’internocasa per ben sessantaquattro ...